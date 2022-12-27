明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）加盟紐約大都會一事再度生變，先前因為大都會對他的體檢報告有疑慮，但願意調整合約之後再簽。現在《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出柯瑞亞陣營對於重新談判缺乏意願，可能導致加盟大都會破局，認為雙方只有55%機率重新談判成功。

大都會老闆科恩（Steve Cohen）公開表示他們迫切需要一根大棒，柯瑞亞正好填補他們的需求。即使柯瑞亞右小腿2014年受過傷（腓骨骨折與輕微韌帶受損），大都會也願意調整合約簽下，反倒是柯瑞亞不樂意了，他已經被巨人、雙城兩隊的態度弄得很不高興。

其實柯瑞亞原先不在大都會的雷達裡，因為巨人臨時撤回13年3.5億美元的開價，雙城又不肯在10年2.85億美元之上加價，才被大都會找上。雖然經紀人波拉斯（Scott Boras）強調這些舊傷不曾影響柯瑞亞，但這些球隊都如此介意，柯瑞亞的舊傷肯定無法蒙混過關。

柯瑞亞今年28歲，美媒ESPN分析，現在大聯盟球團流行給這類明星球員簽長約，長度都可在10年以上，例如費城人哈波（Bryce Harper）的13年3.3億美元。因為大聯盟的豪華稅是以「平均年薪」來計算，合約長度愈長，平均年薪就愈低，對球團財務規劃更有利。柯瑞亞仍有機會獲取10年以上合約，但他原先被看好成為「3億男」，現在很有可能拿不到這個數字了。