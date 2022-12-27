農糧署東區分署署長徐輝妃展示熱騰騰的第一批有產銷履歷的加工食品。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣內有15個青創店家用金柑研發出30種創意甜點。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣內有15個青創店家用金柑研發出30種創意甜點。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣內有15個青創店家用金柑研發出30種創意甜點。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣的「金柑策略聯盟」在金柑甜點創意研發、食農教育推廣及產銷履歷驗證方面大有斬獲；縣內有15個青創店家研發出30種創意甜點，從五感體驗認識金柑的食農教育，今年擴大至3所小學；農糧署東區分署署長徐輝妃表示，希望金柑可以更年輕化、時尚化，栽培技術上不斷創新，讓農民收益可以更好。

金柑策略聯盟自2019年成立迄今已3年，今（27日）在中興文創園區舉辦年度成果發表會，農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及宜縣府農業處等單位皆到場共襄盛舉，一同推薦縣內25家青創店家所開發各式金柑創意甜點及通過產銷履歷加工驗證的金柑加工產品。

金柑全宜蘭縣種植面積約220公頃，產量約1850公噸，占全國90％以上，產期為每年11月至翌年2月，為縣內重要且具特色的農特產品；為提高金柑附加價值、產品市場能見度與果農整體收益，在中央支持下，與宜蘭縣農會、產區農業團體、觀光產業團體及加工業者等單位組成「金柑策略聯盟」。

今年設計以五感體驗為出發的金柑食農教育課程，在縣內礁溪國小、黎明國小及北成國小，3間學校試行，有認識金柑生長、生態與環境，學唱台語金柑歌謠，及實際至產地採摘鮮果DIY果醬與飯糰等課程；未來將以此為基底逐步推展至各校，讓孩童從小了解宜蘭的重要特色農作物，並讓食農教育從小向下紮根。

另，輔導縣內優良蜜餞廠通過產銷履歷加工驗證，生產出第一批從原料到製程皆符合標準的金柑加工產品，讓消費者能吃的安心。此外，更輔導縣內15家青創店家研發30種創意甜點，有烘焙、飲料、冰品、甜點等，期盼美食愛好者循著蘭陽金柑甜點地圖的腳步，來一場獨具宜蘭風味特色的金柑甜點輕旅行。

東區分署署長徐輝妃表示，金柑是營養價值高的水果，柑橘類唯一可以連皮一起吃的，在策略聯盟總召帶領下不斷創新；金柑的加工品是最主要通路，佔7、8成以上；金柑酸酸甜甜、風味獨特，不論是加到飲品、烘焙產品等都是一絕，值得推廣的產品，希望透過策略聯盟讓金柑可以年輕化、時尚化。

徐輝妃指出，採收金柑很辛苦，尤其是下雨天，現在不僅有露天栽培，逐步推展網室栽培，讓金柑品質更穩定，免受天候影響，也藉由改良場在技術上隨時輔導農友，鼓勵申請產銷履歷，屆已達25公頃、佔10分之1，每年持續輔導中，希望讓更多人知道宜蘭的黃金寶貝「金柑」。