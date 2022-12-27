台灣大(3045)總經理林之晨今(27)日出席自家第六屆微樂心溫度年終歡樂派對記者會，受訪暢談景氣看法以及自家台灣大2023年的營運期待，他直言，不論是全球還是台灣，2023年會是非常辛苦的一年，至於台灣大部分，由於電信產業相對其他產業穩定、波動性小，看好5G、好速成(又又)、mo幣多、OP享樂生活以及Disney+等5大動能都能有所表現。

林之晨表示，以各方面來說，相信明年會是非常辛苦的一年，美國目前升息還沒走完，失業率、儲蓄率等都持續位居高檔，在明年持續升息的環境中，消費力道勢必會再減緩，預估明年中下半年會感受到，產業界還有冬天要面對，還有地緣政治風險也未退散，所以，不僅是全球，台灣也是有挑戰。

談到自家電信業，林之晨進一步說，電信業與其他產業來說相對穩定，期望可以在這波經濟寒冬中可以維持比較好。台灣大目前除5G業績穩定成長，每個月以1%滲透率往上走，呈現穩定成長外，還有好速成(又又)、mo幣多、OP享樂生活、Disney+等其他營運主力動能，尤其是mo幣多，2023年會進一步建構完整生態系，以日本樂天為參考對象，將mo幣用應擴大到三大範疇，即自家台灣大的場景應用、泛富邦集團，還有其他的合作領域。 台灣大「mo幣多」用戶在 momo 消費的金額，佔11月momo電商營收約7%。

另外，在5G申辦表現上，林之晨談到，在申辦5G的消費族群中，資費不是唯一考量，還有是周遭的加值服務，且今年的iPhone14系列，申辦很踴躍，賣得比去年更好，目前還在缺貨中。