大陸疫情仍在上升，卻宣布明年1月8日解除入境隔離措施、疫情管制降級，並將逐步恢復公民出境旅遊，對於大陸即將解封，內科醫師姜冠宇表示，台灣明年1月6日起會有新一波高峰，本來就應該要開始有戒心，該做的防疫做好，保護好老人等脆弱族群，就不用太擔心大陸解禁。

北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇下午在臉書分享，明年1月8日大陸將全面解封，台灣首先是做好自己的事，因為國內明年1月6日本來就有新一波高峰，這是用新加坡的時間間隔，套用在台灣身上估算來的，「所以明年1月起本來就應該要開始有戒心」，但當時新加坡那一波高峰的住院率只有上一波的1/3，所以只要大家該做的免疫覆蓋做好，疫苗打好打滿，影響不大。

至於大陸將新冠肺炎改為新冠感染，姜冠宇認為，現在新冠的確是重症降低，但無論怎麼命名，對脆弱族群的危險都不會改變，特別是老人上呼吸道黏膜防禦弱、T細胞反應又差，若染疫常常急性期當下就算沒有重症，後遺症也會很麻煩，不是之前打了幾次針就防得了，因此要減少年長者感染的機會，現階段做好境外移入監測，控制好社區感染母數，自然能保護他們。