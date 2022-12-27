人進食或說話時難免會咬到舌頭，但若咬到舌頭成為常態，小心隱藏著嚴重疾病。耳鼻喉科醫師表示，一名男子因常咬到舌頭，舌頭伸出竟然歪一邊還異常擺盪，就醫檢查才知確診鼻咽癌。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》分享特殊病例，一名50歲男性就醫時自訴，經常咬到舌頭，他請患者把舌頭伸出，未料患者舌頭伸出來，整個偏向一邊，還掛在嘴邊抖動。

吳昭寬表示，他趕緊觀察患者走路狀況，並進行其他理學檢查，發現都正常，由於患者鼻音重，因此進行鼻腔內視鏡檢查，照到鼻腔最深處，驚見一顆血淋淋、如同「紅燒獅子頭」般的腫瘤，於是趕緊切片送驗，7天內確診為鼻咽癌。進一步核磁共振檢查發現，患者的大腦第12對神經，也就是舌下神經，已遭壓迫，也因此其舌頭擺盪不當，牙齒反覆咬到舌頭。

吳昭寬說明，常咬到舌頭主要有4種原因造成，包括齒列異常、頭頸癌、中風、甲狀腺低下。若天生牙齒不整齊，沒有上下對齊，說話快一點就會咬到舌頭；頭頸癌的腫瘤若壓迫某些特別的神經，例如第12對神經，就會影響舌頭的擺盪，以及咀嚼，就會容易咬到舌頭。

中風則容易影響吞嚥或說話能力；甲狀腺功能低下可能造成黏液水腫，口腔黏膜、舌頭若浮腫，就會出現大舌頭狀態，講話也容易咬到，咬傷腫起來後就會反覆咬傷的情況。