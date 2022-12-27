高雄市愛河水岸、蓮池潭周邊歷經2年多申請，26日經交通部公告為指定觀光地區。高市觀光局指出，未來水岸開放空間更加彈性，包括開放申請民宿、遊樂設施等，可整合觀光地區內的資源和建設，提升旅遊品質及觀光產值。

高雄市蓮池潭獲公告為指定觀光地區。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局指出，過去觀光區的發展常礙於土地使用限制，愛河水岸及蓮池潭周邊地區土地多為園道、綠地、公園用地、廣停用地等，民間投資觀光遊憩設施或政府委託經營案常受限都市計畫用地及建築法令等相關規定，僅能申請做臨時性建築，難依據促參法等規定引入具潛力之觀光遊憩大型投資案。

高雄市觀光局長高閔琳表示，愛河、蓮池潭打從109年起依發展觀光條例規定申請指定觀光地區，經多次現地會勘與審查，昨獲交通部公告指定「高雄市蓮池潭周邊」198.31公頃及「高雄市愛河水岸周邊」151.36公頃為觀光地區，這也是繼台南雙城地區，全國第2、第3個指定觀光地區。

如今愛河、蓮池潭雙雙獲為「指定觀光地區」的重點意義，高閔琳指出，未來可依據「促進民間參與公共建設法」、「促進民間參與公共建設法施行細則」、「發展觀光條例」第35條等開放，有利創造水岸周邊觀光多元發展，促進周邊住宅及商業區之民宿申請。

高閔琳提及，未來愛河之心至舊鐵橋之間沿岸可望招商引資，以及觀光遊憩資源挹注、民間投資或委託經營受都市計畫用地及建築法等相關規定可望鬆綁。

至於蓮池潭周邊，除可帶動區內民宿開放、招商引資及觀光遊憩資源挹注外，結合現有豐富的水域活動、舊城街巷人文古蹟、自然生態環境等，盼打造蓮池潭成為國際級都會水岸觀光地區，更進一步創造觀光產值。