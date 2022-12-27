台灣好行優秀駕駛員黃啟豪(右)赴台接受表揚。(圖 ／金門縣政府提供)

交通部觀光局辦理2022年台灣好行服務管理及服務品質優化作業滿意度評比結果出爐！金門縣政府及金門縣公共車船管理處分別蟬聯郵輪式推動單位組第1名及客運業者組第1名，今(27)日於觀光局台北旅服中心舉辦頒獎典禮，由交通部觀光局長張錫聰親自頒獎，金門縣車船管理處長吳志偉代表前往領獎；此外，為鼓勵第一線服務人員認真負責的態度，也遴選出台灣好行優秀駕駛員黃啟豪接受表揚。

交通部觀光局指出，每年都會針對全國各好行路線進行評比，評比委員由各大學運輸及觀光旅遊背景等專家學者所組成評比團隊，評比面向包含「硬體設施及班車服務之親和性」、「觀光旅遊介面之銜接」、「旅遊資訊取得之友善性」、「營運管理情形」、「行銷推廣策略」、「重點推動工作達成率」及「其他服務(例如路線服務水準及路線設計構面)」等項目。

評比團隊於今(2022)年暑期實地抵金進行各項調查及評比作業；金門縣公共車船管理處連續8年（2015年至2022年）勇奪客運單位第一名，推動單位金門縣政府則是連續6年（2017年至2022年）獲得推動單位第一名。

金門觀光公車於2013年12月加入台灣好行行列，名稱已更改為台灣好行金門線，目前共有6條路線，包含A線—水頭翟山線、B線—古寧頭戰場線、C線—獅山民俗村線、D線—榕園太湖線、E線—風獅爺主題路線及F線—尋城趣文化小旅行主題路線，行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠飽覽古戰場風情、閩南歷史建築等特色。

縣府表示，金門縣台灣好行近年來有許多創新及便民作為，例如車內中、英、日、韓四語影音導覽系統、使用低地板油電之低碳及無障礙車隊、車上免費Wifi、線上訂位劃位系統(www.kinmendiway.com)及專屬Ci識別標誌之車體塗裝、站牌設計等，有效提昇路線附加價值及旅客搭乘意願，建立起更加友善的交通旅遊服務。

金門縣車船管理處指出，目前台灣好行共發行半日券、一日券、二日券、風獅爺主題套票半日、一日券及尋城趣主題套票半日券等6種套票，半日券價格為250元、一日券為400元及二日券700元，除可於7-11及全家便利商店購買外，也可以透過線上購票訂位系統或車上以Line Pay付費。相關資訊請洽服務專線：金城車站：082-325548、山外車站：082-332814、沙美車站：082-352360。