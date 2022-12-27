根據衛福部統計，國人「不健康餘命」長達8年。為了延緩及預防失能，國民健康署推出「長者量六力」LINE官方帳號服務，在家用手機即可評估長輩有無衰退徵兆。國健署副署長魏璽倫指出，目前已有將近20萬人次完成自評，其中近5成都有1項以上功能異常，隨著農曆春節將近，晚輩返鄉探親時，不妨邀請長輩一起測試，及早發現異常才能及早改善。

魏璽倫表示，台灣即將在2025年進入超高齡社會，全台灣每5人就有1人是65歲以上長者；更需要注意的是，國人健康餘命與平均餘命差距約8年，也就是需仰賴家人或主要照顧者照顧時間約有8年，因此不僅要延緩失能，還要及早預防失能。

世界衛生組織2020年提出ICOPE（長者整合評估），明確點出「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」是維持生活品質不可或缺的六項能力。國健署也在今年推出「長輩量六力」線上評估工具，民眾只要加入LINE官方帳號（@hpaicope），即可評估長輩有無衰退徵兆，並利用官方帳號中提供的健康資訊、搜尋社區據點課程或活動，及早預防或逆轉失能。

目前「國健署 長者量六力」LINE官方帳號好友人數約7萬人，並透過450個社區合作點推廣自評工具，總計近20萬人次完成自評，其中高達47％、約9.4萬人次有1項以上功能異常，以行動及認知異常較多，分別占27％及20％。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正指出，老年醫學經常需要周全性的評估，如果全部都在診間進行，可能一名長者就要看30到40分鐘；國健署推出的「長者量六力」可以作為很好的篩檢工具，透過幾個問題初步找出異常，再針對該方向做詳細檢查，可以省下一些寶貴時間。

高雄醫學大學附設醫院家庭醫學科主任李純瑩說，長者的健康照護不只是疾病，有時候需要的不是開藥給他吃，而是針對失能的面向對症改善；透過線上評估工具，民眾可以自我檢視，有時候只要稍微改善生活，就可以達到不錯的加強效果，如果不知如何改善，也可以帶著檢測結果就醫尋求協助。