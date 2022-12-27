高雄市愛河水岸和蓮池潭周邊，歷經兩年多的申請、場勘、審查及修正，終於在12月26日經交通部公告為指定觀光地區。未來愛河和蓮池潭周邊的觀光開發和空間利用可以更靈活！在水岸開放空間可劃設具觀光遊憩性質的設施、住宿、餐飲、解說、遊艇碼頭及其相關設施、區內及聯外運輸設施等。藉由法令鬆綁及整體規劃經營，將可整合觀光地區內的資源和建設，提升遊客旅遊品質和觀光產值。

愛河之心(高雄市觀光局提供)

中都愛河濕地公園(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，愛河水岸和蓮池潭為本市知名觀光景點，自109年起依發展觀光條例規定申請指定觀光地區，經多次現地會勘與審查，於111年12月26日獲致交通部公告指定本市「高雄市蓮池潭周邊」198.31公頃及「高雄市愛河水岸周邊」151.36公頃為觀光地區，這也是繼臺南雙城地區，全國第二和第三個指定觀光地區，未來依據「促進民間參與公共建設法」、「促進民間參與公共建設法施行細則」、「發展觀光條例」第35條等開放，有利創造水岸周邊觀光多元發展，促進周邊住宅及商業區之民宿申請。

蓮池潭(高雄市觀光局提供)

因觀光區的發展常受到土地使用限制，現在愛河水岸及蓮池潭周邊地區土地多為園道、綠地、公園用地、廣停用地等，民間投資觀光遊憩設施或政府委託經營案常受限都市計畫用地及建築法令等相關規定，僅能申請做臨時性建築，且難依據促參法第三條第一項第七款等規定引入具潛力之觀光遊憩大型投資案。

有關愛河水岸在通過指定觀光地區後，愛河之心至舊鐵橋之間沿岸招商引資投入以及觀光遊憩資源挹注、民間投資或委託經營受都市計畫用地及建築法等相關規定可望鬆綁。而蓮池潭周邊，除帶動區內民宿開放、招商引資以及觀光遊憩資源挹注外，結合現有豐富的水域活動、舊城街巷人文古蹟、自然生態環境等，期待打造蓮池潭成為國際級都會水岸觀光地區，更進一步創造觀光產值。