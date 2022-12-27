應國防需求，蔡英文總統拍板將義務役期從4個月延長為一年，今也邀執政黨立委在台北賓館便當會。民進黨團幹事長羅致政會後轉述，外界關心的訓練內容部分，將分實戰化、訓練強度增加、新型武器提升三大塊，打靶一年會打超過800發，也會使用紅隼、標槍等武器，甚至進行聯合操演、參加漢光演習。

羅致政表示，今天座談會從中午12點到2點半，由總統先致詞、再由國防部報告、內政部針對替代役報告，民進黨團支持政府政策，總共有十幾位委員發言；羅致政說明，在簡報之前，有部分國防委員會委員參與政策討論，整個過程將近兩年規劃，今天最後定案向國人說明。

羅致政說，2024年開始，民國94年1月1日出生役男將會服一年的義務役，他強調，恢復到一年的義務役並非只是單純將四個月的軍事訓練役延長為一年，訓練內容分實、量、新三大塊，實就是實戰化訓練；量的部分，時間拉長外，訓練強度也增加；新就是指在新型武器的提升。

羅致政說明，實的部分，強調實兵演練，可能會參加相關聯合操演，包括漢光演習；量最簡單來說，現在四個月役期打靶80發左右，未來一年義務役將會打至少800發實彈，新式武器就會包括

紅隼火箭彈、標槍飛彈、無人機等新型武器的操作；羅說，內容比以前更加充實，希望役男真正有收穫，絕不是過去所謂浪費時間的訓練、或者無異議的演練動作。

薪資部分，2萬320元是實領薪資，事實上還會加上軍人保險、健保、主副食費，加起來幾乎等於基本薪資，差幾十元而已，實領超過兩萬，並沒有低於基本薪資的情況。

而政府預算部分，羅致政說這部分有推估過，到了最高峰所有都是一年義務役時一年政府大概會增加160億支出，以現在財政結構，這不是太大困難，且是必要支出。

媒體提問，美國給台灣武器、軍援貸款、要台灣加強兵役訓練是要告訴台灣要自己打仗？羅致政回應，中國大陸周邊所有國家，包含日本、新加坡、澳洲等軍備投資都增加，並不是因為兩岸情勢緊張，而是因應中國大陸軍事威脅擴增，跟兩岸緊張沒有關係，是因應中國大陸軍事力量必要提升作為。

至於是否影響選情，羅致政說，總統、副總統都有提到，對民進黨來講，要以國家利益作為思考的重點，選舉利益不該列為思考重點；換句話說，恢復到徵集一年義務役，是台灣國家利益之所在， 也是必須的，必須選擇對台有利的做法，2024對選舉有利不利，不是考量因素。