第25屆諸羅山盃全國軟式少棒賽今天進行淘汰賽階段，新北大豐國小靠著鄭紹宇再見安打以4比3擊敗中大紅襪，最後一任投手鄭宇威只練投一週就成功扛起終結者角色，守住平手局面，也讓總教練孟廖燦東跨他是「練武奇才」。

大豐與中大紅襪打完4局戰成3比3平手，5局上換上第2任投手鄭宇威，他用13球連飆3K，守住平手局面，讓球隊在下半局有機會向對手「說再見」。

3年級的鄭宇威因為爸爸工作關係從花蓮轉學到新北市，二年級開始打棒球，最欣賞的是中信兄弟三壘手王威晨，「因為他打擊動作很帥。」除了投手外也會守三壘、外野，希望能跟偶像一樣把三壘防區鞏固的很好。

事實上，鄭宇威1週前才開始練習當投手，結果表現卻出乎教練團預期，孟廖燦東說：「原本我們設定的投手狀況不太好，投手佈局有些捉襟見肘，就想說讓他嘗試看看，結果他從第1場開始上場救援就表現得很不錯。」

孟廖燦東誇讚鄭宇威是運動天分很好的球員，之後也會讓他繼續練習當投手，「他還有一些細節需要進步，但他一定可以勝任這個角色。」鄭宇威目前很享受教練賦予的新任務，平手時上場登板不會緊張，「教練說把球丟進好球帶就好。」

鄭宇威今天3次打擊獲得2次保送，5局下靠著失誤上壘並跑回再見分，而他在打擊前也會先大吼一聲提振士氣，「學長教我們先吼一聲就不會緊張。」事實上原本是右打的他，因為都打不到球，在升上3年級第20天教練叫他改左打後開始打得到球。