新竹縣明新科大現有200多名菲律賓學生，為配合政府新南向國家產業技職專才人才培育計畫，明新科大與僑務委員會簽訂合作，成立菲律賓高科技人才培訓基地，未來將針對菲國半導體人才需求開辦2年制及4年制海青班、高中職產學攜手合作專班，還要透過產、官、學跨域合作方式，擴大招收海外僑生來台升學，培育海內外企業所需高科技人才。

明新科大指出，學校擁有國內首個半導體學院及第1座半導體封裝測試類產線教學基地，並與經濟部工業局共同辦理半導體封裝測試工程師能力鑑定證照考試，在半導體人才培育上有完整的教育資源與產學經驗。

近日明新科大攜手僑委會，新成立菲律賓高科技人才培訓基地，明新科大將針對菲國半導體人才需求開辦2年制及4年制海青班、高中職產學攜手合作專班，並提供多種學制及實習方案供僑生選擇相關學制與課程，還能提供多元實習、就業機會，未來除可返回僑居地就業，也可以留才台灣。

馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔提及菲律賓與台灣不只地緣關係近，很高興菲律賓高科技人才培訓基地成立，未來期待在人才培育上的合作能夠更緊密、更全面。

僑委會委員長童振源致詞時表示，僑委會提供超過10萬美金的頂尖和傑出、產學獎學金，以及產官學合作、學用合一、僑界加持等策略，目標2030年至少要擴增3倍生源約8萬5000人，留台人數約5萬多人。各國高科技人才培訓基地便是透過僑委會、海外僑台商、各國駐台代表處及國內各大學4方合作，培育更多優秀的東南亞僑生人才。