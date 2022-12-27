為營造濃厚客家年味，新竹縣文化局規畫「瑞兔迎春新春揮毫」、「新春Opening」看表演玩互動遊戲、「愛食麼个」客家粄食文化展、福客慶豐年創意DIY等吉兔迎好年系列活動，圖書館也推出尋找年味的年節氣味主題書展及「閱兔好書開新運」活動，即日起借閱書籍即可兌換限量創意版畫春聯。

縣長楊文科27日偕文化局長李安妤，展示文化局推出的超卡哇依兔年版畫春聯與紅包袋，鼓勵鄉親看好書，歡喜迎兔年，即日起至1月6日到文化局圖書館一次借閱8本書，即可在櫃台兌換書法名家王德泉設計的創意版畫春聯。

從明年1月7日至19日至新竹縣14所公共圖書館其中一間1次借閱8本書，可至圖書館櫃台，兌換1份3種圖案的童趣紅包袋，請想索取的鄉親動作要快，讓福兔閱進家門，萬事都歡喜!

李安妤表示，因應春節即日起至明年1月29日在文化局圖書館1樓大廳辦理「五感中的年節氣味」主題書展，帶領鄉親以閱讀，開啟用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官記憶，體驗年節氣氛。

另外，今年「兒童閱讀集點活動」延長至明年1月31日止，獎品兌換到明年2月26日止，歡迎還沒完成兌獎的鄉親，把握機會集點換好禮！

文化局還有規畫新春系列活動，包括1月7日《瑞兔迎春》新春揮毫，邀請書法及版畫名家、縣長盃比賽首獎得主現場揮毫贈送鄉親， 1月8日演藝廳周邊《新春Opening》音樂會。

1月7日至月20日在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2023 福客慶豐年」系列活動，規劃大型《吉兔》裝置藝術、《拔菜頭》農事體驗、Hakka 小兔菜包手作體驗、春味市集及山宛然客家布袋戲劇團等活動，讓民眾一起體驗濃濃客家味，共下迎好年。相關活動資訊，請上「新竹縣政府文化局」粉絲頁。