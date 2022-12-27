國民黨立院黨團總召曾銘宗今指出，根據衛福部接種後不良事件通報，截至今年12月21日為止，通報數20915件、死亡數1609件、危及生命數345件，但實際申請救濟數，去年為3751件、今年為4647件，合計8398件。經過2年審議結果，截至今年11月24日，僅審議1451件，其中跟疫苗接種相關只有57件，比例僅3.9％，相當的低。

曾銘宗質疑，根據衛福部審議的速度，現在申請的8398件，要4年後才能審議完畢。手續繁複、時間太長、判定太難，是現在審議最大的問題。在9月27日立法院總質詢時，衛福部長薛瑞元答應加速審查速度，2年內會審完現有的申請數；3個月過去，看不到加速審查的進度，依舊牛步化、依舊造成受害民眾二次傷害。

曾銘宗要求蔡政府，救濟程序從簡、救濟時程從速、損害判定從寬，請政府拿出同理心，施政要有溫度，加速審查，給受害者公道。

國民黨團書記長李德維表示，在衛福部官網上還特別強調，審議時間平均6個月，但個案在今年12月26日上網查詢審議進度，顯示鑑定審議中，已經超過1年多的時間，仍沒等到審議結果。

疫苗受害救濟申請人陳宏宇表示，去年接種BNT產生不良反應，住進台北聯醫忠孝院區，醫療診斷為全身性敗血症、關節發炎，2周後出院。11月底通報預防接種受害救濟審議小組（VICP），完成登錄通報後，直到今天在審議當中。陳宏宇感嘆，在台灣甚麼都要排隊，包括買口罩、打疫苗、買快篩、買退燒藥，當然連疫苗接種受害審議也要排隊，等待超過一年，審議結果仍在排隊中。