過去醫學知識不發達，女性懷孕有不少禁忌，婦產科名醫蘇怡寧表示，有女網友私訊詢問懷孕前3個月可不可以染髮，並說自己已在髮廊染髮，蘇怡寧說雖然有這樣的說法，但沒有經過證實，「就是瞎掰」，貼文曝光引發網友熱議，還有女網友分享過去曾遇過認識的人，在不知道的情況下懷孕去染髮，知道後又怕胎兒不健全，跑去做人工流產。

蘇怡寧今（27）日於個人臉書粉專上傳臉書私訊截圖，一名女網友詢問「是否有懷孕前3個月不要染髮的說法？」但她還沒等到蘇怡寧回覆，就已在髮廊染髮，染到一半發現蘇怡寧回說「有這種說法，但就是瞎掰。」蘇怡寧還說，懷孕什麼鬼說法都有，連孕婦摸肚子會被換花這種都有人在說。

醫師蘇怡寧經常在臉書替網友解決懷孕等疑難雜症。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉專）

圖文曝光，釣出不少女網友留言，「把自己用得漂漂亮亮多好，開心媽媽，小孩就開心」、「懷孕真的什麼鬼傳說都有」、「懷孕最重要就是保持心情愉快」、「生完還是有很多鬼故事唷」、「我是覺得沒差，但我懷孕時連去的兩間髮廊，一位阿姨和小姐聽到我懷孕，都不幫我染」。

留言中還有人分享身邊真實案例，「我有認識的人懷孕初期時，還不知道已經有孕去染髮，後來發現懷孕以後，因太過擔心，還做人工流產把小孩流掉，太驚訝了」。其他人看了也驚呼，「無知真的很可怕」、「可憐的孩子」。