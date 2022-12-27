隨著疫情常態化，各大企業尾牙幾近恢復，東森集團26日宣布發放年終獎金，最高5個月，總金額超過3.5億元，東森集團總裁王令麟指出，獎金發放占營業淨利近13％。

東森集團2022年營收預估371億元，合併稅前淨利為22億元。其中東森購物年終5個月最高，東森國際最高可領4個月年終；東森新媒體ETtoday新聞雲最高3個月，東森寵物最高2.5個月，東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。

至於東森購物今年1～11月累計合併營收達240億元，累計合併稅後淨利14.4億，每股稅後純益（EPS）累積達14.13元。2022上半年東森購物獲利仍繳出10％的正成長，不過，到了下半年隨著疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，雖受整體經濟環境影響，加上草莓網被美元升值8％的匯差吃掉利潤，以及熊媽媽買菜網接連虧損，東森購物獲利表現仍有亮眼成績單。

而「東森寵物」2021年營收達21億元，目前門市127家，2023預計達成展店150家，為響應勞動部自2023起調漲4.1％基本薪資政策，東森寵物亦率先調薪10.9％。