光陽工業KYMCO自去年3月發表Ionex 3.0以來，不到2年已達標2000座換電站的佈建目標，光陽董事長柯勝峯今天宣布，與仰德集團旗下士林電機、新竹物流品牌策略結盟，加速落實綠能應用，同時也定下明年達成2600換電站目標，期望能在2024年成為台灣第一、全球第一。

為了加速提供Ionex車主便捷的換電服務，柯勝峯表示，我們以「最暖心的換電體驗」為宗旨在全台各地 布建Ionex 3.0換電站，首年站數已迅速達成908站，而後更以平均一天2.5站超高效率，順利在今年達成2000站目標，隨著明年底前達成2600站後，讓車主們可以隨時、隨地、隨心換電。

光陽布建換電站的策略先求廣度，首先在人口集中的六都，佈建佔比為67%、占地寬廣的非六都區域則為33%。為了深入民眾生活圈，更將56%的換電站建置在台灣民眾最熟悉的機車行，與其他如加油站、連鎖門市、賣場等生活場景，提供最便利、最貼近民眾的換電站點。

柯勝峯也提到，新竹物流是台灣物流產業龍頭，以不斷創新、突破，提供高品質、高效率的服務為宗旨，與KYMCO的品牌理念不謀而合；而本次合作，新竹物流積極納入Ionex 3.0電動機車用於物流運輸網絡中，將配送的交通運具陸續替換為電動機車，有效落實減少碳排放、推動企業永續經營的目標。

仰德集團副執行長謝漢章表示，士林電機因應全球淨零碳排趨勢，特別成立「綠巨能」組織，全力搶攻綠色經濟市場，其中「綠能應用」更是發展重點；新竹物流與Ionex結盟合作，是綠能運具應用到物流網絡的最佳體現，透過Ionex的電動車解決方案，相信能在最短時間內實現零碳排運具電氣化的目標。

另從市場面來看，Ionex光陽電動車積極搶攻市場，在今年「全面佈局」發表會中以四大車系六新款式震撼電動機車市場，銷售突破新高，11月以11.7%市佔率創歷史新高，12月最新戰報1222台、總市場6596台，市佔率再升至18.5%，有望在今年連續兩個月拿下電動機車銷售第二名，更奪得2022年電動機車市場亞軍；此外，Ionex也持續穩定成長，相較於去年成長率達120%。

此外，Ionex也積極開通熱門景點路線，包括在跑山騎士最喜歡挑戰的「西進、東進武嶺」沿路佈建Ionex換電站，無論東西雙向皆通行無阻；南部車友如果想到阿里山風景區，沿途Ionex電池交換站也會是Ionex車主最好的旅伴！而北部山區的「拉拉山路線」也陸續佈建中，透過高密度及高廣度的換電站點，讓Ionex車主無論是上下班通勤或假日旅遊出行，都能騎著Ionex 光陽電動車輕鬆暢行全台。