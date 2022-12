第八屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽,讓高中生透過競賽分享多元學習與生活等經驗。(靜宜大學提供)

因應108課綱的教育變革,第八屆靜宜盃全國高中英語簡報競賽,以「The World in the Eyes of Senior High School Students」為主題,讓高中生透過競賽分享多元的學習與生活等經驗。今年共32所高中職、50支隊伍報名參賽;最後由雲林斗六高中獲得第一名,第二與三名分別是台中明德中學及彰化精誠中學。

靜宜英文系主任吳蕚洲指出,目前高中生幾乎是從小生長在各式數位環境的「數位原住民」,他們擁有更多媒體使用經驗,能發覺與探討知識新知;學生也將多元學習與適性發展,充分展現於英語簡報競賽中,這與108課綱精神不謀而合。

獲得第一名的雲林斗六高中以「精彩的3C世界」為題指出,疫情發展3年,高中生的3C代表Change(改變)、Choice(選擇)與Charm(幸運)。科技帶來讀書習慣的「改變」,在資訊多元及瞬息萬變時代,學生更要注意「選擇」的重要性;遇到困難需保有樂觀態度,才能「幸運」處理與面對。

明德中學參賽學生在競賽中指出,高中生穿著制服很難看出與同儕的差異,然而鞋子就是身分認同的最好表現。學生會穿搭專屬個人特色的外型或品牌鞋子,並重視製成材料,購買環保材質是愛地球友善環境的永續方法。

精誠中學則以「多元性別之跨性別世界」為題,傳達現今社會在工作場域及公共設施、命名等,顯示對多元性別的重視;身為高中生願意認識與瞭解各類的社會議題,進而為多元性別團體及和諧美麗的社會努力。

斗六高中魏謙雅、李昕怡、何宥葳、顏子芸說,能獲得第一名殊榮是最大的收穫!競賽之初,從四位互不熟識的同學變成最佳隊友Friends 4ever;過程中體驗到團隊合作、分工效率、協調溝通的重要。明道中學應用英語科柴怡萱老師說,簡報競賽能展現語言力、表達力及團隊力。學生站上台就是踏出舒適圈、挑戰自己的第一步。

精誠中學任光雅、戴紀本表示,很開心獲得第三名,因兩位隊員分別對自然與社會科學有興趣,在構想主題及合作溝通花很長時間;最終以跨性別為主題擦出不同的火花,希望更多人能瞭解相關的議題。