還記得苗栗縣卓蘭鎮有棵「飄浮在空中的樹」嗎？ 這棵老榕樹位於卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁，陪伴當地里民2百多年的時光，也是當地信仰中心。老榕樹在3年前確診褐根病後，里民積極陳情縣府協助救治老榕樹，經各單位努力2010年完成第一階段搶救，苗縣府農業處從去年開始以無人機監測，目前老榕樹漸漸恢復活力，也成為卓蘭的另類景點。

因為當地里民期盼老榕樹可以再繼續陪伴大家，因此2010年10月，由林務局、國有財產署及苗栗縣政府、卓蘭鎮公所積極籌備救治，並完成第1階段搶救，因為治療過程切除樹木染病部位，保留健康的上半部，老樹看起來就像浮在半空中，因此有了「飄浮在空中的樹」美名。

苗縣府農業處指出，完成搶救只是保護老榕樹的第一步，後續的維護與監測同樣重要，包含檢視榕樹生長情況、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等，就像人一樣，經歷一個大型外科手術後，必須接著更細心的照料才算完整的治療。

農業處表示，除持續委託專業廠商進行老榕樹的維護保養之外，更引進空拍技術，從去年3月起以無人多旋翼空拍機，監測病害與枝葉量，透過逐月的監測，可以發現老榕樹歷經大型手術後，已漸漸恢復活力，枝葉又再次繁茂起來。

農業處說，樹的壽命遠大於人類，一棵社區中的老樹，會成為連結好幾代居民的共同記憶。老榕樹做為里民們的「長輩」，雖然健康曾經亮起紅燈，但透過各方的資源挹注下，重新獲得了生機，未來縣府將繼續辦理老榕樹的維護工作，並導入創新技術，持續監測其生長情形，讓「飄浮在空中的樹」繼續開枝散葉，陪伴世世代代的里民。