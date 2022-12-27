我國義務役延長到1年，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇表示，政府在台海兵凶戰危的時候，不應把責任推給役男。吳怡農反批王，持續把國家安全議題、兵役改革議題，做為選舉操作，實在是太不負責任了。

吳怡農今天下午表示，王鴻薇持續把國家安全議題、兵役改革議題，做為選舉操作，實在是太不負責任了，國家安全挑戰，並不是國內任何政黨或任何人所造成。

吳怡農說，中國共產黨對台灣的軍事威脅，已經波及整個印太區的安全及穩定，各個國家都在提升、準備，來共同維護和平、維持民主生活方式，在這樣前提與大環境下，必須推動必要的國防事務改革，包括兵役改革，所有改革、努力，都是為了維持和平、避免戰爭。

吳怡農批評，為了選舉，王鴻薇說兵役改革是「把責任推往年輕人身上」，這是非常不負責任的事情，也期待民意代表至少不會說出這樣的話。

吳怡農表示，大家對王鴻薇的口水已經沒有太多新鮮感，老實說有點無趣，兵役延長是行政命令，這也是為什麼行政部門把命令送到立法院查照，立院當然有權力審查，不管查照或審查，這個行政命令只要沒有違反法源依據，就會執行。