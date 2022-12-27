周二美元普遍走低，風險偏好回溫則帶動澳元和紐元走高。中國將大開國門，宣布明年1月取消入境核酸檢測與集中隔離等為防堵新冠病毒的檢疫規定。

在周二亞洲交易時段，紐西蘭元一度勁揚逾0.5%，目前上漲0.28%，報0.6288美元。在年底假期清淡的交易中，澳元小漲0.27%，報0.6750美元。紐元和澳元通常被視為是人民幣流動性的指標。離岸人民幣小漲逾0.1%，報6.9681兌一美元。

儘管國內新冠感染病例爆增，中國衛健委在周一夜間突然宣布將新型冠狀病毒「肺炎」更名為新型冠狀病毒「感染」，將新冠病毒的傳染病防控級別從最高的甲類降為乙類，並宣布自明年1月8日起取消入境病毒篩檢與集中隔離規定。

新加坡華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong表示，儘管中國國內的染疫病例激增，但放寬防疫限制的步伐似乎沒有要放緩，這或許表明中國政府全面重新開放的決心。此外，還有消息指出中國可能採取「非常」措施來提振經濟。

日圓持穩於132.89兌一美元，日銀上周意外放寬其債券殖利率曲線控制區間引發該央行的超寬鬆貨幣政策即將轉向的預期，這持續給日圓帶來支撐。

富國銀行分析師表示，雖然這次的調整使日銀政策前景的不確定性升高，但我們仍然傾向於預期一直到2023年底，該央行不會進一步調整政策。通膨壓力料將逐漸緩解，應該會削弱日銀採取更多政策舉措的動機。

美元指數微跌0.06%，報104.04。

上周五公布的數據顯示美國11月消費者支出幾乎沒有增加，而通膨則進一步降溫，使聯準會可能放緩其激進貨幣政策緊縮的預期升高。

ING外匯策略師Francesco Pesole表示，美元在12月的表現一直都很疲軟，符合其季節性的趨勢，但切記在過去4年中，美元在每一年的1月都上漲，我們對2023年初的看法仍然是美元將反彈。