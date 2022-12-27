因應供應鏈分散及摺疊手機等產品垂直整合需求，軸承廠兆利(3548)加速擴產腳步，評估在大陸上海週遭工業區增設MIM金屬粉末射出廠，預計明年第2季定案，泰國及越南已建廠完成，目前進行客戶認證規劃產品中，預估明年資本支出將超過今年3到4億元，在摺疊產品出貨持續成長下，兆利董事長張台沅表示，明年業績會比今年好。

通膨升息及疫情紅利消退，Monitor及NB市況慘淡，今年第4季亦未見好轉，市調機構預估，第4季全球NB出貨量恐季減12%，AOI預估季減13.6%，Monitor預估季減0.6%、今年衰退1成，不過，兆利因摺疊產品出貨放量，營運相對有撐，今年前3季業績表現亮眼。

目前兆利摺疊產品主要客戶為陸系手機品牌廠，隨著摺疊機出貨放量，佔兆利前11月營收比重已達29%，為因應客戶垂直整合需求，兆利評估在大陸上海週遭工業區增設MIM金屬粉末射出廠，預計明年第2季定案。

在台灣及東南亞廠區方面，兆利台灣廠現有14條MIM燒結爐產線，以供應美系品牌大廠為主，泰國廠及越南廠已建廠完成，目前進行客戶認證規劃產品中，根據兆利規劃，泰國廠將以生產Monitor產品為主，越南廠則是Monitor及NB均會生產。

今年兆利資本支出約3到4億元，公司預估，明年資本支出可能略高於今年。

兆利今年前3季稅後盈餘為4.17億元，每股盈餘為6.94元，累計前11月合併營收為64.41億元，年減0.2%，兆利預估，第4季營收可望與第3季相近。

展望2023年，張台沅表示，2023年營收主要成長動能為摺疊手機，預期摺疊手機營收將較今年成長，NB部分，公司商務NB比較多，受市場影響較小，整體來看，明年業績會比今年好。