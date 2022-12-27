監察院調查恩恩案報告出爐，監察委員趙永清、葉大華、蘇麗瓊提案糾正衛福部與新北市政府，促請確實檢討相關缺失，強化兒童緊急醫療應變措施，調查報告提及，家屬質疑恩恩當時病況危急，新北市消防局堅持等待衛生局指定醫院，才派遣救護車，抵達個案住家時隔81分鐘，要求查明真相，非無理由；但新北市政府未具體說明理由及法律依據，任由消防局以恩恩家屬非當事人為由，拒絕提供機關間聯錄音檔或完整錄音譯文，不僅行政處分有不符明確性之程序違法，實體上亦缺乏正當性。對此新北市消防局回應表示，將會虛心檢討，積極改善。

新北市消防局也提出四點說明如下:

一、對於監察院提出的調查報告本局尊重，新北消防局會虛心檢討，積極改善。

二、恩恩案發生後，內政部消防署在111年4月17日通報不必確定有接收醫院，立即派遣救護車前往，而後中央流行疫情指揮中心亦分別依序修訂公告及指引措施，遇兒童重症立即派遣救護車前往，新北消防局皆依循相關指引規定辦理。自111年4月17日至111年12月26日，新北消防局已載送COVID-19確診或疑似確診患者2萬4,300餘人，皆於接獲民眾報案後立即派車。

三、針對重大或社會矚目案件，家屬如有聽取報案相關通話內容需求，新北消防局會站在同理心的立場，在法律允許範圍內極力協助家屬。

四、新北市是疫情期間最為嚴峻的區域，新北消防局今年載送COVID-19患者就醫人數超過2萬7,000人，第一線執行人員一直保持著同島一命、齊心抗疫的積極心態盡最大努力處理，請社會大眾持續給第一線同仁鼓勵。