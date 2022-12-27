111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12強複賽外卡賽，上季第4泰山高中走出複賽首階段單組循環賽最後一場飲恨東泰高中、無緣直接晉級8強的低潮，27日在外卡賽面對昨天才從首場外卡賽突圍的南湖高中，泰山首節就轟下42分，打出單節42比15超猛攻勢、奠定27分領先，後三節南湖未能縮小差距，泰山95比67輕取南湖，順利晉級8強。

賽後也是泰山校友的教頭廖文彬表示，包括自己球員時期到成為教練，只要落入外卡賽都面臨淘汰命運：「泰山好幾次在高雄複賽外卡賽哭著離開，不過球隊這幾年也慢慢突破我們的魔咒，包括首次晉級4強、首度奪冠，我也鼓勵球員這次可以再為球隊寫下另一個第一，就是第一次從外卡賽勝出、挺進8強。」

泰山高中在109學年勇奪隊史首座HBL男甲冠軍，隨著當時奪冠高三主力畢業，球隊也面臨換血，上季預賽3連勝過關，複賽2勝3敗以驚險登上8強，準決賽階段則是3勝4敗也撐到最後4強，本季則是預賽2勝1敗搶進12強，複賽2勝3敗落入外卡賽，其中複賽分組單循環賽最後一場和東泰高中誰贏誰直接分組前三晉級的關鍵戰役吞下第3敗，掉到分組第4打外卡。

由於分組第4，泰山高中可以少打一場外卡，先等分組5、6名交叉對決的勝方上來，全隊昨天也到高雄巨蛋體育館觀看南湖高中和宜蘭高中的外卡賽，為今天對壘提前做準備，也在高雄巨蛋旁的三民家商操場散步聊天，重新調整心情。

泰山張祐瑋上半場得分、籃板「雙十」加上6助攻，最終留下20分、20籃板、6助攻，預賽前右腳骨裂錯過16強預賽的他，經過開刀植入鋼釘治療，順利在複賽歸隊，目前也沒有影響。張祐瑋透露，原本預計和南湖這場外卡賽會是拉鋸戰，不過隊友第1節就很準，得以拉開比數，順利突破隊史外卡魔咒。

南湖高中丁羿奮力貢獻22分、5籃板，可惜球隊連3屆無緣8強，下個HBL賽季得再從資格賽奮戰。