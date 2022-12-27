因應國防需求，蔡英文總統今（27）日拍板將義務役期從4個月延長為一年，對此，前立委林濁水也在臉書上表示，根據《TVBS新聞網》26日公布的最新網路民調，「有68％的網友支持延長義務役至1年，30％不支持」，林濁水也直呼「太離譜了」，引發討論。

根據《TVBS新聞網》公布的最新兵役延長網路民調，對於義務役是否延期，有68%網友支持義務役役期從4個月延至1年，同時也有30%的民眾不支持；其中也有61％的網友認為4個月軍事訓練對國軍戰力「影響非常大」，只有17%認為「完全沒影響」，同時還有8％網友認為是「有不小影響」及9％的網友認為「有一些影響」。

林濁水今日也在臉書上直呼，「太離譜了，居然連『TVBS』的『網路民調』都這樣！」林濁水更說，「但是居然在選舉期間國安當局還被趙少康嚇到對延長役期喚卡，但是居然剛剛投完票後黨內紛紛心存餘憟，競相走告趙少康太厲害了」，林濁水最後暗諷，「這是民進黨？坦白說我不認識這樣的民進黨」。