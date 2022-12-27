今年屢傳越南茶混充台灣茶販賣，去年甚至還有混充茶比賽獲獎情事，農委會因此祭出國產茶葉強制溯源制度，溯源對象包含市面、產地及比賽茶葉等，呼籲相關茶商落實誠實標示與企業誠信，牡蠣、香菇、蒜頭等溯源機制待衛福部審查通過即可上路。

農委會農糧署公告「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項」，2023年1月1日起產製之國產茶葉、茶農、茶商等須於流通販賣前登錄溯源資訊及標示，以防進口茶葉混充國產茶於市場販賣，首次查獲將要求限期改善，再犯可開罰新台幣6000元至3萬元，並可重複開罰。

農委會主委陳吉仲今日參加「企業誠信交流暨茶葉溯源法遵便民論壇」受訪表示，去年到現在一直傳出有進口茶葉混充國產茶的事情，因此現在針對市面上的茶葉、產地茶葉、比賽茶葉已有多次執行溯源，茶改場已經有溯源方法，因此現在市面上混充茶的比例大幅降低，法務部、衛福部都有跨部會協助。

陳吉仲說，為了加強市面上標售的台灣茶產品如實，要求茶農、製茶廠等都必須依照農糧署公告溯源，目前完成溯源已有4000多家，明年元旦起消費者在市面上會看到國產茶標示台灣字樣，如有標示不實會依照《食安法》開罰，也會公告違法業者名單，這是對消費者負責，也維持茶農的收益。

陳吉仲說，不只茶葉，有太多進口農漁畜產品都會和國內的混充，例如越南蚵仔可能混充到嘉義東石蚵仔，因此針對牡蠣、香菇、蒜頭等都會盡快把溯源方法確認，以達到標示的「公開、透明、正確」，只要衛福部審查通過，就會比照茶葉來執行。

台灣區茶輸出業同業公會理事長謝建裕受訪表示，溯源機制是要讓業者童叟無欺，對台灣茶的幫助在於誠實不混充，「精品之所以是精品，就是品質有保持住」。