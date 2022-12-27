2017年上市的任天堂遊戲主機Switch推出後廣受歡迎，根據數據追蹤網站《VGChartz》最新統計數據，Switch全系列機型近日銷量已突破1.18億台，成功超車SONY PS4累計售出的紀錄。

《VGChartz》平台數據資料顯示，Switch全系列機型包括Switch、Switch Lite以及Switch OLED，近日銷量突破1.182億台，正式超越SONY PS4 主機的1.1703億台。

根據該份資料，Switch全球主機銷量排名全球第四，與第一、二名的PS2、Nintendo DS約有4000萬台左右的差距，距離第三名的GameBoy約有49萬台差距。

2000年上市的Sony PS2廣受玩家歡迎，長期位居全球遊戲主機熱銷榜單冠軍，目前全球累計售出的總銷量逾1.58億台。Nintendo DS則以1.54億台銷量居次。