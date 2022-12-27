西螺鎮公所今（27日）舉行跨年晚會記者會，邀請民眾到西螺跨年。（周麗蘭攝）

西螺鎮公所今年將第三度在西螺大橋舉辦跨年晚會，31日晚間6點半展開馬拉松6小時歌唱表演，歌手品冠陪民眾倒數跨年，隨後施放5分鐘煙火。由於西螺鎮公所今年未編列明年的跨年晚會預算，今年跨晚可能是最後一年。

「禧螺song」跨年晚會將從31日晚間6點半起在西螺大橋旁的高灘地登場，為時6小時的演唱陣容包括蔓越莓姐姐、曾沛慈、小男孩樂團、荷爾蒙少年、Pink Fun、林茉曦、施語庭、寬仔，最後由J.Sheon、品冠壓軸演出並帶領倒數。

西螺鎮長廖秋萍表示，當天下午6點30分起發送限量1000份幸福兔LED髮箍、運動毛巾，送完為止。

據了解，西螺公所今年（2022）不再編列2023年的西螺大橋下元宵燈會預算，也未編2023跨2024年的跨年晚會預算，今年西螺大橋跨年晚會可能是絕響。

鎮長廖秋萍表示，將視財源考慮是否追加預算，每一年跨年晚會費用需約400萬元，她認為行銷西螺鎮仍需靠舉辦活動，但會視行銷效果撙節開銷。

她表示，未來會改造高灘地的蝴蝶公園，在法令許可下增加大型親子共融式遊具，讓鎮民不必再跑到斗六市、虎尾鎮或隔壁的溪州鄉玩，也會舉辦常態性市集，增加假日遊憩地點，使一家三代或五代都能共遊。

雲林縣府因財源困窘多年未舉辦跨年晚會，今年仍配合劍湖山世界年晚會行銷雲林之美，劍湖山跨年晚會31日晚上7點登場，跨年的一刻將上演400台無人機、戽斗星球兔兔、摩天輪煙火秀，長度13分14秒，31日午後1點後入園門票450元，晚上9點後入園門票299元，白天入園門票699元。