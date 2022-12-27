總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元；並於下午3時30分親開記者會，同時也是蔡英文暌違兩年多後，再度接受媒體提問，向各界進行說明。《中時新聞網》也以直播方式提供讀者現場最新狀況。

蔡英文在記者會中親自宣布，經過2年完整的評估與檢討，決定從2024年起恢復1年期的義務役，適用對象為2005年1月1日以後出生的役男，「我必須承認，這是一個無比困難的決定，但是身為總統、三軍統帥，捍衛國家安全，確保國家利益，讓台灣永續生存，確保世世代代自由民主的生活方式，是我做為總統無可迴避的責任！」

而對於媒體提問，「兵役已經討論兩年，為何選在這個時間點宣布？會不會影響選舉？」蔡英文則強調，今天所提出的方案是2020年就開始的專案，沒有來自美方的壓力，主要的作業是國安會跟國防部共同作業，全面性的檢討國家戰力，及可能面臨的作戰型態」。蔡英文指出，「因為已經討論了相當一段時期，所以才在這個時間點把方案拿出來，來跟社會大眾討論的同時，我們也開始要進行下一階段的準備工作，跟落實的工作，這是在我的任期內非常重要的一件事情」。

蔡英文也強調，「對於要強化這些訓練的量能，我們必須所做的投資，也都預估好可能的經費，也會持續地把這個經費預算備齊，來進行強化我們國防實力的作業」，蔡英文直言，「相信很多事情經過良好的社會溝通，經過縝密的規劃，社會大眾的支持，會讓這個方案能夠持續下去，不論政黨有沒有輪替，我相信都會持續下去」。

而副總統賴清德也強調，「國家的利益優先於政黨的利益，那總統這樣的立場，我們大家都一致」，而對於該如何抽調志願役人力訓練義務役，以及訓練的場地是否能夠容納這麼多役男，蔡英文則表示，未來的一年有一年的準備期，因為正式開始執行是2024年的1月1日，明年會是非常忙的一年，而其實有很多訓練的模組都是現成的，將會陸續獲得，也會參考其他國家，對於不同的任務所需的訓練強度跟方式，也會去搜集最好的模式來運用在訓練上面。

而對於義務役的財源將從哪邊來，蔡英文則強調，「我們按照現在國防部的規劃，加上保險費用和其他費用及國家支出，這加起來已經非常逼近最低工資的水準了，這些錢我們也都做過規劃，應該會增加，但是是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，用國家預算支應不是問題」。