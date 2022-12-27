高雄5名醫師替幼兒施打疫苗，因現行健保系統沒有「施打疫苗後開立預防性退燒藥」選項，他們改用「急性咽炎」等病徵開藥並申請健保費，事後遭人檢舉詐領。高雄地檢署偵結後認定，5名醫師與過去詐領健保費的情況不同，不構成詐欺罪，僅依偽造文書罪處分5人緩起訴

高雄新興區某診所遭人檢舉，5名醫師替幼兒注射六合一疫苗時，刊登「急性咽炎、發燒、急性扁桃腺炎、慢性咽炎」等不實就診紀錄，並向健保署申請點數，詐領健保，健保署得知後提告。

5名醫師到案後坦承犯行，但強調沒有詐領健保費的意圖，他們說，因為現行的健保申報系統中，沒有「施打疫苗後開立預防性退燒藥」診斷碼可點選，只能選擇相近的健保診斷法碼。

檢方查出，5名醫師共替23位幼兒開立退燒藥，並不實向健保署申報點數，但他們的行為與過去常見的詐領健保費不同，認定不構成詐欺罪，僅依偽造文書罪處分5人緩起訴，並應支付1至10萬元的善款給健保署愛心專戶及參加法治教育講座。