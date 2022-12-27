叮叮噹~叮叮噹~今年聖誕節哪裡有好玩的活動？流行指標地台北東區商圈，延續2019年的聖誕點燈活動，台北市東區商圈發展協會舉辦「光台北•混東區 Merry Xmas 」點亮東區新地標系列活動，前台北市長柯文哲、新科台北市長蔣萬安皆出席活動。

12月22日至24日在頂好廣場及瑠公公園推出百攤好吃又好逛的聖誕市集。「在地好夥伴」永慶房屋從不缺席，不僅贊助活動經費，也提供活動帳篷及現場人力支援，和東區商圈發展協會一同點亮聖誕樹，做東區商圈的最佳幫手。

精彩表演、豐富市集 東區商圈盛大歡慶聖誕節！

台北市東區商圈發展協會為促進商圈繁榮發展，舉辦多場大型活動，為東區注入滿滿的活力，台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，每年年底的東區燈飾及聖誕活動已成為東區商圈的特色亮點，隨著不同節日更換主題的混市集也逐漸打響名聲，包含美食、甜點、潮流服飾、精美飾品和特色手作品，好吃好玩好逛在東區都能滿足！

韓修和理事長分享，今年的聖誕市集活動以「溫馨」為主軸，並與永慶房屋共同合作投入資源打造聖誕燈飾，一起點亮聖誕樹，象徵對於未來的美好盼望，也為即將到來的台灣燈會揭開序幕，12月24日平安夜當天除了有 SoulMan 兒童舞蹈教室的演出外，也邀請知名音樂表演團體長笛琴人到場展演，此外，混市集也準備了特製的熱紅酒杯，只要當天來混市集消費的民眾就有機會獲得！

現場除了百攤好吃又好逛的聖誕市集外，還有SoulMan 兒童舞蹈教室的演出。(圖/永慶房屋提供)

東區商圈豐富活動不間斷！一路從聖誕點燈活動延續到明年的元宵節，2023 年台灣燈會的主題「光源台北 Light up the Future 」，其中位於東區商圈之光展區共 16 件中大型裝置及光環境藝術營造，於東區商圈設置40件「藝術入店」作品，200間以上燈會特約店家提供優惠，創造絕佳的賞燈購物體驗。

永慶房屋自2019年起便熱情協辦台北市東區商圈發展協會各項活動，永慶房屋區副總經理簡國維表示，深耕在地的永慶房屋是東區商圈發展協會的最佳夥伴，很榮幸今年已經是第4年響應活動，包括先前的「台北東區PLUS混有意思」、「童趣混東區」大型封街活動、今年夏天的「混東區潮FUN夏日趴」，聖誕節再度熱情支援「光台北•混東區 Merry Xmas」活動，以實際行動為東區發展出力，與地方一起共好成長。