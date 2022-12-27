國道1號南向366.1公里處近高雄建國路段27日上午11時5分發生5輛大型車的追撞事故，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號南向366.1公里處近高雄建國路段27日上午11時5分發生5輛大型車的追撞事故，1人受傷送醫。國道警察初步調查，這是因為駕駛人38歲李姓男子沒有保持安全距離所導致的追撞事故。

國五大隊表示，當時李男駕駛半聯結貨櫃車行經國1 南向366.1公里處，疑似沒有保持安全距離，因為剎車不及撞擊前方由66歲許姓男子駕駛的大貨車，大貨車再往前推撞另3輛大型車包含1輛大貨車、一輛砂石車，以及1輛半聯結貨櫃車。

此事故造成駕駛大貨車的許姓男子身上有多處挫傷，送高雄國軍802醫院時意識清醒。國道警察對5名駕駛做酒測，酒測值均為零。此事故已經於中午12時5分排除現場及散落物，全線恢愎通車。

國道警察也呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。