一名網友抱怨他日前開公務車到中部出差，工作到半夜2點，決定先回頭份住家睡一晚，隔天才還車，沒想到公司一名新任組長罵他是佔用公司資產，要他直接辦離職，讓他超不服氣，認為對方想立功就找他開刀，怒嗆「要過年了，想逼死我嗎」；其他網友要他向勞工局申訴，別直接簽離職單。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前開公司公務車出勤，半夜結束工作後，原本要開回超過30公里的公司，但因先前公司曾說過，如果時間太晚可以先開回家，隔天再開回公司，他因此選擇開回不到20公里的住家，但沒想到今年換了新組長，對方從未提前說不能開回家，隔天他就接到組長的電話。

該網友說他當天在台中工作完已半夜2點，決定回頭份家中睡覺，隔天組長罵他「佔用公司資產」，要他周一進公司辦離職，他解釋公司以往都能如此，組長卻不聽解釋，他說原本就曾聽說公司要裁員，但認為對方因這理由開除他相當過分，「他想立功就找我開刀，我不服，而且要過年了，是想逼死我嗎」。

其他網友留言「資遣費記得拿好拿滿」、「他若敢炒你，你就去勞工局申訴，保障自己權益」、「第一公司沒公佈，第二組長不是老闆沒有資格叫他人離職」、「先去找勞動部，不要簽離職單」、「檢舉勞檢了啦 還跟他客氣」；不過也有網友不認同原PO，「公器私用，犯大忌，這讓他有了辭退你的理由」。