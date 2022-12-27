監察院今（27）日針對「恩恩案」提出調查報告，並糾正衛福部及新北市政府，其中點名新北市府，指其未能積極督促所屬妥為說明，處置失當有傷政府威信。然而，時常評論時事的藥師林士峰反問，3+11會議也沒有提供紀錄，難道就不傷政府威信了？

監察院調查報告指出，恩恩案為國內首例兒童感染新冠肺炎引發腦炎重症致死個案，家屬質疑，新北市政府自創「消防局須先聯繫衛生單位方能派遣救護車」之內部規定，該府衛生單位又無專人處理，致消防人員無法及時聯繫而延誤送醫，且新北市政府於事發後以各種理由推託拒絕提供機關間橫向聯繫錄音檔，企圖掩蓋真相等情。

對此，林士峰今也針對此事在臉書發文，他質疑，3+11會議也沒有提供會議記錄，當時監察院表示，指揮中心考量雖有所本，但未對外詳加說明，衛福部應檢討改進，「怎麼那時候就不傷政府威信了？」

網友們也在林士峰的貼文留言發表評論，他們直言「因為顏色」、「監察院長是自己人」，並且嘲諷道「綠能，其他不能」、「因為政府本來就沒威信，不會傷到」、「滿院都是綠的啊」。