屏東縣政府2023年跨年晚會打造全新主題「歌舞昇屏」，31日當晚預計有10組超人氣卡司在屏東縣立體育館前接力開唱，活動結束後，屏東縣長周春米邀請民眾夜衝墾丁龍磐公園，迎接新年第一道曙光，從晚到早，網友戲稱，最瘋狂鐵人行程。

周春米表示，縣府31日下午2點，就安排多達百攤文創產業市集齊聚屏東，到晚上7點，由全方位藝人蔡昌憲和DJ FIFI擔任主持人，另有情歌天王陳勢安、金曲新人壞特？te、準歌后接班人艾薇、人氣男團原子少年金星、金曲歌后朱海君、新生代歌手張語噥、柏霖等10組歌手，長達5小時不間斷精彩演出，絕對讓人大飽耳福，陪大家一起熱情迎接新的一年。

周透露，若時間允許，也想到墾丁龍磐公園迎曙光祈福許新願，跟大家一路狂歡迎向2023年。

屏縣府交旅處長黃國維表示，為迎接新年曙光，縣府安排「南島舞集」鼓陣直接將表演區域移到龍磐崩崖地形景觀區旁，在等待曙光同時，可以欣賞鼓陣展現力與美的震撼。

屏東縣觀光協會則提到，迎曙光活動還精心設計活動明信片，特別邀請屏東在地版畫創作家李映嬅刻製創作，以光芒萬丈的日出，伴隨雲彩變化與海面的波光流轉，眺望海上日出的場景，迎來新年的第一天。

活動明信片可向飯店或民宿索取曙光明信片，填寫完個人姓名與電話後，要投入曙光郵局的摸彩箱，就有機會抽中住宿券等好禮。

另為因應湧現的人車潮，主辦單位貼心推出便利且免費的會場接駁服務，從元旦凌晨3時30分起，將分別在鵝鑾鼻公園、風吹沙兩處停車場進行管制，遊客車輛可停兩端停車場，經接駁車上龍磐公園迎接曙光。