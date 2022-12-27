打房重手一波波，樂屋網統計站上帶有賠售相關字的待售物件量，結果發現，今年有降價字的待售物件明顯比去年來得多，11月相較去年同期數量更是幾近翻倍。樂屋網分析，儘管部分帶有賠售字的物件可能是房仲業者的促銷手法，但在房市持續衰退下，屋主的降價、議價空間的確都增加了。

樂屋網統計站上待售物件，標題中包含「賠售、賠錢、降價、急售」等降價相關字的待售物件量，結果發現，去年帶有降價字的待售物件，雖數量上上下下起伏不定，但大約每個月固定3、4百件左右，平均數約為380件，沒有明確增加或減少的趨勢。 但到了今年，帶有降價字的待售物件數量卻明顯增加，從4月起一路增長就再也沒減少過，8月首度突破500件，10月更是一舉突破600件，相較去年同期幾乎是翻倍成長的數字，也創下近5年新高。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，以目前清冷的市況來看，此時還願意拿房子出來銷售，有可能是真心想賣的屋主，像是有空間需求不得不賣房的換屋族，或有資金需求，需要重新進行資產配置的置產客都在此列，而房仲業者在刊登此類物件時，也更容易使用賠售的相關字詞來吸引買方目光。

洪安怡認為，不動產這樣兼具投資與消費雙重屬性的產品，本就有很多信心疊加而產生的成交與溢價，但隨著今年央行連4次升息，讓重貼現率回到2015年9月水準，《平均地權條例》修正草案在立法院內政委員會初審通過，種種訊息都不斷打擊市場信心，建議有剛需的自住客趁此機會勇敢議價，也許會有機會買到比去年便宜的房子。