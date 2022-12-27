華南永昌證券與華南投顧於27日聯合舉辦2023年投資趨勢展望會，邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德、華南投顧副總吳順良、分析師蘇見文主講，針對2023年全球總體經濟展望與前瞻產業分析說明。華南投顧認為，2023年指數先下後上，預期加權指數區間在13,300～16,600點。

受到後疫情時代供應鏈問題與通膨、戰爭等影響，為抑制通膨，美國聯準會從3月開始升息，各國貨幣政策紛紛走向緊縮，造成股匯市波動。我國主計總處11月29日公布2023年最新經濟成長預測，將2023年GDP成長率下修至2.75％；2022年經濟成長預測也下修0.70個百分點至3.06％。

華南投顧認為，2023年指數先下後上，預期加權指數區間在13,300～16,600點，第一季仍屬電子消費的淡季，電子業持續庫存調整，獲利狀況較弱，不過大多數利空已經反應在股價的修正，預期台股下檔空間有限，有望守住13,300低點；第二季隨著通膨持續降溫有助美國聯準會停止升息、電子業終端市況料逐漸回溫，都有望使台股築底向上突破萬六關卡。

產業方面，預期2023年企業獲利將負成長，但每季來看，2023年前低後高，景氣在第一季落底後向上，隨著通膨持續降溫、消費動能回復、中國大陸逐步鬆綁清零政策等，2023年電子業消化庫存完畢後外銷動能重回正軌，可注意半導體、伺服器、蘋果iPhone供應鏈、政策扶持（綠能、軍工航太、生技）、網通產業、電動車等產業為復甦要角，相關供應鏈雨露均霑，商機可期。

美股投資方面，華南永昌證券複委託獨家編製「美股趨勢掃描」，整合「指標」、「選股」、「策略」三大核心要素，由上而下的投資策略編製而成，協助投資者尋找投資機會與降低投資風險。由上而下（Top-Down Approach）投資法是先從總體經濟分析開始，接著進入產業面，最後再分析個別公司的基本面資料。由上而下的分析法，強調正確掌握經濟走向及產業趨勢，再找出在未來經濟環境中表現最佳的個股。