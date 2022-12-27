刑事局偵查第三大隊在今年10月，偵破跨國毒品走私集團將毒品裝填在襯衫禮盒內的瓦楞板縫隙中，查扣市價超過600萬元的K他命，溯源逮捕幕後策畫走私毒品的竹聯幫仁堂明仁會許姓、廖姓男子等2嫌。

警方持續溯源擴大調查，查出竹聯幫明仁會劉姓幹部，在柬埔寨成立「凱博國際集團」從事人口販運犯行，囂張地直接以「竹聯幫仁堂明仁會在柬分會」為號召，公告該會已正式插旗柬埔寨人蛇大餅，刑事局偵三大隊即報請新北地檢署檢察官楮仁傑指揮偵辦。

竹聯幫明仁會在柬埔寨成立「凱博國際集團」，對外號稱「竹聯幫明仁會在柬分會」。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組歷經3個月監控蒐證，發現劉嫌將集團幹部成員區分為「境外招募、管理組」、「境內代辦護照、載送組」、「票務組」等部門，先由「境外招募、管理組」在網路上招攬誘騙民眾前往柬埔寨。被害人同意後，即由「境內代辦護照、載送組」與被害人接觸並押送辦理護照，並由「票務組」辦理購買機票後，「載送組」再將被害人押送至機場搭機出境。

被害人抵達柬埔寨後，由「管理組」扣押護照、控制行動，並以恐嚇、凌虐等方式強迫被害人從事詐騙機房，及招攬其他民眾前往柬國等不法工作，被害人若有違逆或工作績效不彰，就會遭「管理組」毆打、凌虐等，甚將被害人轉賣給其他集團。

刑事局破獲「竹聯幫明仁會在柬分會」，逮捕10名潛逃回台的成員。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，該人蛇集團竟由成員假扮「豬仔」，向柬國當地相關救援組織求援，再設局意圖綁架救援人員，劉嫌在柬國政府開始大力掃蕩不法人蛇集團後，因自知法網難逃、害怕遭遣送大陸，竟「打人喊救人」，誆稱自己是遭囚禁的「豬仔」，向蔡英文總統、外交部、立委、網紅廖老大及柬國台商協會等單位陳情救助，意圖以待援可憐形象，掩護不法犯行。

但警方蒐證後仍識破嫌犯伎倆，日前見時機成熟，分別拘提劉嫌及成員共10人到案，一舉殲滅「凱博國際」人口販運集團。