玉山國家公園管理處第4次通盤檢討，經行政院核定，將於今年12月30日生效；雲龍瀑布步道、中之關步道及佳心舊社等地，由生態保護區變更為特別景觀區或史蹟保存區，民眾進入這些地區登山健行或文化參訪，不必再向玉管處申請入園。

玉山國家公園面積10萬3121.4公頃，是台灣陸域面積最大的國家公園，橫跨南投、嘉義、高雄及花蓮4縣市，也是濁水溪、高屏溪及秀姑巒溪發源地；此次通盤檢討以保育與永續、體驗與環教、夥伴與共榮、效能與創新為4大願景目標。

通盤檢討變更內容，包括清八通關古道圖資重製與分區範圍調整；八通關步道父子斷崖至雲龍瀑布，過吊橋後4.5K里程牌處，由生態保護區變更為特別景觀區；觀高遊憩區由遊憩區變更為一般管制區；中之關步道至天池遊憩區交界，由生態保護區變更為特別景觀區；花蓮縣佳心舊社文化景觀，由生態保護區變更為史蹟保護區；此外，為尊重原住民傳統文化及土地利用方式，後續將依據「全國國土計畫」之原住民土地使用指導原則，研訂細部計畫。

相關計畫書、圖自27日起，在內政部營建署、南投縣政府、嘉義縣政府、高雄市政府、花蓮縣政府、南投縣信義鄉公所、嘉義縣阿里山鄉公所、高雄市桃源區公所、花蓮縣卓溪鄉公所、內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊及玉山國家公園管理處公告，公開展示期間至明年1月29日止，民眾可上玉山國家公園管理處網站「行政服務─政府資訊公開─通盤檢討」查詢。