文化局說，民眾可以透過隨身裝置掃描QR Code，下載應用程式，手持行動裝置從樂耕門開始進行古城探險之旅，身歷其境感受清朝古代先民生活環境，重溫古城風華。（彰化縣文化局提供／吳建輝彰化傳真）

APP會實際實地虛擬實境投影出當時古城場景，讓人有身歷其境的感覺。（彰化縣文化局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣文化局為迎接2023年建縣300週年，規畫一系列輕旅活動，為追悼彰化先民為開墾興建彰化古城的辛勞及犧牲奉獻的磺溪精神，邀請彰師大美術系副教授邱文正指導，以科技藝術擴增實境AR方式，重現300年前彰化古城牆及城內先民的街道市集，重回300年前，窺探「半線」古城。

彰化縣於清雍正元年（1723年）正式設縣，而城池則建於雍正十二年（1734年）距今已經是388年。最初古城牆是種植刺竹作為圍牆，但由於刺竹城牆的防禦功能有限，於嘉慶16年（1811年）開始進行磚牆築牆工程，一直到道光四年（1824年）才完成。

文化局表示，根據記載城牆周長約3045公尺，牆高5.94公尺，城牆四周有12座砲臺。彰邑古城緊鄰八卦山，是全臺首座磚城，設有東南西北四座城門進出，分別是東城門「樂耕門」，西城門為「慶豐門」，南城門「宣平門」，北城門「共辰門」。

文化局說，民眾可以透過隨身裝置掃描QR Code，下載應用程式，手持行動裝置從樂耕門開始進行古城探險之旅，身歷其境感受清朝古代先民生活環境，重溫古城風華，APP會實際實地虛擬實境投影出當時古城場景，讓人有身歷其境的感覺。

文化局強調，儘管四座城門現今已不存在，但從道光年間的手繪地圖發現，四個城門附近皆建有福德祠，後來因市區開發等因素而改建或另地重建，如今能透過數位科技藝術再現歷史軌跡，即日起至112年2月28日在彰化縣立美術館前廣場，歡迎民眾一同來體驗。