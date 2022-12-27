檢警「招待所之亂」的地下匯兌業者郭哲敏涉洗錢案逃亡海外，有名自稱郭哲敏前員工的吳姓男子先前出面爆料，他指控，郭的小弟曾在去年9月間強行擄他上車，暴力毆打他。新北地院近期宣判，依共同犯私行拘禁罪判處5名小弟3月至6月不等刑期，郭男則因警方函送文件不符規定，因此檢警仍在調查中。

判決書指出，吳男與郭哲敏的吳姓小弟有財務糾紛，吳姓小弟找來4名共犯於去年9月間強行擄了吳男上車，命令他交出電話，避免其對外聯絡，並以口罩遮住其雙眼，之後將吳男帶往彰化縣某倉庫私行拘禁。

張姓小弟不滿吳男欠債不還且避不見面，過程中也夥同共犯，徒手、持電筒棍毆打對方，並拿電集棒電擊，造成吳男頭部和全身多處挫擦傷。警方獲報後，在同日救出吳男，並逮捕吳姓小弟等主嫌。

張男等人偵查中坦承犯行，不過未提及郭哲敏，新北地院判處，吳男6月徒刑，其餘小弟則處3月至6月不等刑期，得易科罰金。

至於郭哲敏為何未被一同調查，新北地檢署指出，三重分局檢送郭哲敏筆錄1份給本署，但無犯罪事實、證據等移（函）送書應備的格式與內容，若認為郭哲敏涉有犯罪嫌疑，請分局依一般的流程辦理移（函）送。