第25屆諸羅山盃全國軟式少棒賽今天進行淘汰賽階段，東園國小組成的東園蒼鷹靠著先發投手張淳搏完投4局，以6比0扳倒龜山國小，挺進8強。總教練賴敏男認為，若未來他能持續進步，挑戰職棒不無可能。

現在就讀東園國小4年級的張淳博幼稚園中班就開始加入社區棒球隊，他透露，當時爸媽要他選一種運動，剛好看到電視上在演「棒球大聯盟」，覺得男主角茂野吾郎很帥，就決定選擇打棒球，「他球速很快一直三振對手，自己也想要跟他一樣。」

今天面對龜山，張淳博4局投球中僅被敲2支安打，投出4次三振、無失分，尤其在3局上1出局滿壘時，他連續讓2名打者敲出投手上空飛球，由他自己抓下出局數，化解滿壘失分危機。

張淳博表示，知道自己要扛先發不緊張，反倒是昨晚聽到對手可能是龜山時比較緊張，因為之前東園在MLB CUP以4年級挑戰5年級，結果被龜山「扣倒」，這次諸羅山盃賽制分為高、低年級，也讓張淳博復仇成功，「整體表現很滿意，最滿意的是不會緊張。」

賴敏男也誇讚張淳博士銘內斂、認真、肯吃苦耐勞、任勞任怨的選手，頭腦更是聰明且冷靜，「他算是全能型的選手，打擊也是他今天先有安打幫助球隊開啟攻勢，是投、打、跑、守4拍子好手，若他能持續保持積極態度，未來可預見能夠挑戰職棒。」