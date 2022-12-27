連接器廠—良得電(2462)轉型成果顯現，智能家居及遊戲機產品分別接獲美系品牌大廠訂單，搭配車用產品出貨逐步放量，明年營運看好，良得電預估，明年毛利率及本業獲利可望遠優於今年，至於深圳觀瀾舊址開發案預計明年農曆年後動工，未來如有適當價格不排除處分，由於開發案潛在利益高達數十億元，對良得電可說是獲利大進補。

良得電主要產品為交流電源線、直流電源線組及電線暨電纜，過去終端應用以NB及智慧音箱等產品居多，近幾年公司將產品重心放在電競、智能家居、遊戲機及電動車領域，其中智能家居及遊戲機產品分別接獲美系品牌大廠訂單，為營運增添動能。

在車用方面，良得電積極佈局電動車領域，目前良得電已打入3家歐系車廠、1家日系及1家美系車廠，去年產品品項約7個到8個，今年已來到30個～40個，預期明年還會再更多，今年車用產品營收貢獻未到5%，在出貨品項增加下，良得電預估，明年電動車等車用產品佔比有望超過10%。

隨著產品組合優化，良得電第3季毛利率已回升至9.73%，良得電預估，第4季毛利率可望持續向上，優於第3季。

展望明年，良得電表示，公司致力降低NB產品，提升高毛利產品比重，今年電動車、智能家居及遊戲機等高毛利產品比約18%到20%，希望明年能提升至25%以上，進而帶動明年毛利率及獲利比今年好。

至於良得電子公司凱聯國際及怡富萬電業深圳市民基置業發展有限公司之南木輋片區城市更新單元(單元名稱)規畫項目預計明年農曆年後動工，以良得電持有約29500平方米估算，潛在投資收益高達數十億元，良得電表示，未來如有適當價格不排除處分回饋股東。