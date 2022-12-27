泰國政府27日表示，受到全球經濟成長趨緩以及中國大陸抗疫封鎖限制，當地11月出口已連兩個月下滑。對於明年整體通膨預估值，大概跟今年曾做過的預估差不多，在1%與3%之間游走。

泰國經濟成長主要動力的出口，11月年減6%，10月也下跌4.4%。其中，農產品相關出口年減2%，而工業方面更是下滑5.1%。在主要市場中，對美國年增1.2%，對東南亞年減9.5%，對中國也下降9.9%。

今年前11個月期間，出口年增7.6%，高出泰國政府目標4%，至於進口也年增5.6%。泰國11月貿易逆差為13.4億美元，明顯高出預估值2億美元赤字。全球需求不佳之下，泰國11月工業生產年減5.6%，創兩年多來最大，預估12月有可能進一步下滑。

另外，泰國政府也認同當地央行對於明年的通膨預估，為1%至3%之間。11月通膨率為5.55%，遠高於泰國央行目標範圍，故有可能繼續升息來壓制物價上漲壓力。

泰國央行也預測今年平均通膨率為6.3%，明年最多應該只有3%。自8月以來，泰國央行已將基準利率共上調75個基本點至1.25%，學者專家預估在明年下旬的下次既定會議中，還會繼續調高利率。