前宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案，收賄3次共390萬，台灣高等法院駁回上訴，依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，將他判刑6年6月，褫奪公權4年。可上訴。

檢方起訴指控，曹乾舜在2017年至2018年擔任宜蘭縣頭城鎮鎮長期間，利用該鎮辦理「頭城鎮路燈節能績效保證暨維運案(標案案號TC107005)」採購案的機會，收受300萬元賄賂，使廠商得標，他從中收賄300萬元。

曹乾舜在2015年擔任頭城鎮鎮長期間，用該鎮辦理契約進用教保人員公開甄選的機會，批示進用林姓人員並收受林的父親交付的現金40萬元賄款；同年他利用該鎮辦理進用清潔隊人員公開甄選的機會，任用林姓人員並收受林的父親50萬元賄款。

新北地院一審及高院二審認為曹乾舜嚴重破壞公務員的廉潔形象，不但辜負民眾所託，更使得人民喪失對於國家公務機關公正執法的信賴，減損公權力執行的威信，考量他自偵查起便承認全部犯罪，並已經自動繳回全部收受的賄賂，判刑6年6月。