3C通路商聯強國際集團總裁杜書伍今天表示，觀察2023年景氣就像開快車，需要隨時注意，很多變化沒辦法預期；中國調整防疫政策後，聯強中國生意應該會從農曆年後慢慢回來。

第16屆潘文淵獎今天舉行頒獎典禮，表揚長期對台灣科技產業發展的開拓或推展有卓越貢獻的傑出人才，本屆得獎人為朋程科技榮譽董事長盧明光，以及聯強國際集團總裁杜書伍。

杜書伍會前接受中央社記者採訪時，被問及對2023年景氣看法，他表示，「就像在開快車一樣，需要隨時注意」，這個世界瞬息萬變，所有東西都一直在變；明年景氣有人看壞，有人認為到後年才好轉，他相信很多變化沒辦法預期。

杜書伍說，中國調整防疫政策也是一夜之間改變，市場狀況慢慢會比較正常，在短期內進行調整，聯強在中國生意應該從農曆年後會慢慢回來。

記者追問聯強第4季庫存去化進展，杜書伍表示，有很多因素需考量，要看整個產業鏈，即使聯強庫存銷售出去，還是要進貨，因為上游有更多庫存，不能只看單一面向。

聯強集團副總裁杜書全告訴中央社記者，聯強庫存每週都在改善，目前看來，今年第3季底庫存金額約新台幣640億元，到第4季底應該可減少15億元至20億元，但現在距離年底仍有近1週時間，會不會有變化還很難講。

聯強今年11月7日召開法人說明會時指出，今年第4季消費性產品營收可能大幅年減，商用和半導體將延續成長力道；聯強庫存有望在明年第2季底回到正常水準，預估明年全年營收將持平或小幅成長。

杜書伍發表潘文淵獎得獎感言時表示，電子產業有一個迷人之處，幾乎每10年就有技術突破，創造另一個層次的應用；在電子產業絕不會感覺無聊，永遠有新事物可以探索和創造。（編輯：楊凱翔）1111227