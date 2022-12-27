國發會今天公布11月景氣燈號，受到通膨、升息、庫存去化等利空籠罩，景氣燈號綜合判斷分數一口氣暴跌6分、下探12分，燈號也跌落至藍燈，上一次亮出藍燈已是2018年12月的事情。
11月景氣燈號綜合判斷分數大減6分，觀察9項構成項目，海關出口值與批發、零售及餐飲營業額均由綠燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值由紅燈轉呈綠燈，各減少2分，其餘6項燈號不變。
國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，分數降至12分，是2009年6月以來的低點，「代表當前經濟狀況比較低迷」。（編輯：潘羿菁）1111227
國發會今天公布11月景氣燈號，受到通膨、升息、庫存去化等利空籠罩，景氣燈號綜合判斷分數一口氣暴跌6分、下探12分，燈號也跌落至藍燈，上一次亮出藍燈已是2018年12月的事情。
11月景氣燈號綜合判斷分數大減6分，觀察9項構成項目，海關出口值與批發、零售及餐飲營業額均由綠燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值由紅燈轉呈綠燈，各減少2分，其餘6項燈號不變。
國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，分數降至12分，是2009年6月以來的低點，「代表當前經濟狀況比較低迷」。（編輯：潘羿菁）1111227
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