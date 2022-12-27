台灣大哥大與台灣大哥大基金會攜手，27日舉辦「微樂心溫度」年終派對，為財團法人罕見疾病基金會的罕見疾病兒童募集心願禮物。

對於2023年整體產業及經濟看法，林之晨認為，2023年對於全球企業來說，會是辛苦的一年，因為美國聯準會升息行動似乎尚未結束，加上美國失業率仍高，民眾縮緊消費支出，台灣身為全球資通訊產業鏈中下游「一夜知秋」，產業界要有「迎接冬天」的準備，加上台灣地緣關係亦相對有挑戰。

但是對於台灣電信業的看法，他認為相對穩健，明年台灣大哥大5G展望，仍以每個月增加1%的滲透率為目標。