華視主播葉映彤擁有姣好外貌、穠纖合度的身材，從一登上主播檯就有「最正主播」美名，2019年嫁人時令不少男性心碎。今年8月葉映彤宣布懷孕6個月，不時曬出孕肚照分享當媽的喜悅，今(27日)她終於順利生產，感動到流下眼淚，同時在產房聽到兒子的哭聲時，半開玩笑說道：「怎麼哭起來這麼難聽？」

葉映彤27日中午在臉書PO出母子同框照，可見剛生產完的她，一臉幸福地抱著3600g愛子說道：「我自己都覺得我是怎麼做到的？你是第一次當Baby、我是第一次當媽媽，放心，在你羽翼未滿之前，我們全家為你遮風擋雨」，並向兒子喊話：「反正要長大，不如一起吧～歡迎你」。

葉映彤表示，她很感激醫護人員不停鼓勵，令她躺在冷冰冰的手術台時，心中非常溫暖又勇氣十足，如今結束10個月的孕期，要感謝的人太多，其中也包含本人，「謝謝自己的堅強、勇敢與樂觀！」，並祈求上天讓寶寶能過好的生活：「只願你，順風順水順財神，朝朝暮暮有人疼」。

葉映彤期許愛子過得順利、有人疼愛。(圖/葉映彤 FB)

貼文一出，小孩剛滿月的主播張齡予向她道喜：「恭喜完全沒胖的媽媽！恭喜小嘻嘻來到世界上，每天都會笑嘻嘻好開心！」，葉映彤感激回：「等我出月子，我們一起運動，瘦了再一起遛娃」，粉絲則對她狂賀：「恭喜妳多了一個寶，永遠甜甜又蜜蜜」、「生產報國，恭喜妳了！」、「午安好，辛苦了，快樂的一天」。