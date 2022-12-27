牙醫師劉馥萱和整形外科醫師李秉勳在臉書粉專發文，核桃是很不錯的嘴饞小零食，並列出3大好處，不但有助提升腦力，具有超強抗氧化力，還可以幫助口腔維持健康，但醫師也提醒，核桃的熱量偏高，一天吃一把，大約6顆就很足夠，也要注意有調味的核桃，以免攝取過多糖分。

▎有助提升腦力

核桃富含Omega-3脂肪酸，能幫助提升腦力、記憶力，預防老人癡呆。

▎超強抗氧化力

核桃的抗氧化力是其他堅果的2倍，豐富的維生素E和微量元素，有助維持肌膚健康，增強抵抗力。

▎幫助口腔健康

核桃富含的維生素B對口腔很重要，缺乏維生素B會使口腔更容易發炎潰傷、產生口臭。

不過醫師也提醒，核桃每100克就有723大卡，在食用的時候要注意熱量，每天吃一把、大約6顆就很足夠；另外也要注意，別吃到調味的堅果，否則容易吃下過多的糖分。

核桃是堅果的一種，營養師王證瑋曾發文指出，堅果富含蛋白質、維生素和礦物質，同時也是優質好油，除了單吃還能拿來入湯、做甜點，提升食物風味和口感，長期適量食用有助於調節體內脂肪、預防心血管疾病，他建議將早餐與堅果搭配食用，不但能提升早餐的營養價值，還能讓優質營養素發揮更大效益。